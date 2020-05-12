شكرا لمتابعة خبر عن وصول 150 مواطنًا ومواطنة إلى مطار حائل الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وصل إلى مطار حائل الدولي، اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين والمواطنات قادمين من العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت إمارة منطقة حائل : “إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وصول 150 مواطنًا ومواطنة من الرعايا السعوديين إلى مطار حائل الدولي قادمين من العاصمة الأردنية عمّان”.