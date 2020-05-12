إنقاذ شخص تعرّض لإعياء وعطش في جبل سفيان

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تمكنت فرق الدفاع المدني، بمحافظة المجاردة من إنقاذ شخص تعرَّض لإعياء وعطش في أعلى جبل سفيان. تمكنت فرق الدفاع المدني، بمحافظة المجاردة من إنقاذ شخص تعرَّض لإعياء وعطش في أعلى جبل سفيان. وقامت فرق الدفاع المدني، بإنزاله من مسافة 3 كم صعوداً، وهو بصحة جيدة.

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