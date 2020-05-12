شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعلن إجراءات حظر التجوال خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية إجراءات الحظر التي ستنفذها في مختلف مناطق المملكة بداية من العشر الأواخر من رمضان، غدا الخميس وحتى الرابع من شوال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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الداخلية السعودية تعلن إجراءات حظر التجوال خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام العيد



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وبحسب بيان للداخلية، نقلته وكالة واس، واطلع عليه "بويمن" فقد تقرر الآتي:

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من بداية يوم الخميس 21 رمضان الموافق 14 مايو الجاري، حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو يتم:

- استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2 رمضان الموافق 25 أبريل الماضي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

- استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

- استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة.

- استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

أما بالنسبة للفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو ، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال الموافق 27 مايو الجاري، فقد تقرر مايلي:

- منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة.

- التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمّعات، التي أصدرتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الموافق 7 مايو الجاري، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.