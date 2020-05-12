شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عويس تفاجئ المشاهدين وتعلن ”خليفة حفتر” مراسلا للجزيرة في طرابلس..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت المذيعة اللبنانية بالجزيرة غادة عويس، مشاهدي القناة، بهفوة غريبة وقعت فيها أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على الهواء مباشرة.

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غادة عويس تفاجئ المشاهدين وتعلن ”خليفة حفتر” مراسلا للجزيرة في طرابلس..(فيديو)



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ونشرت عويس مقطع فيديو طريف -تابعه "بويمن" عبر حسابها الشخصي على تويتر، تظهر فيه أثناء تغطية القناة للقصف الذي قامت به مليشيا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على مطار معيتيقة وأحياء سكنية في العاصمة طرابلس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وإلحاق أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.

حيث ظهرت المذيعة الشهيرة وهي تقول: "ينضم إلينا مراسل الجزيرة في طرابلس خليفة حفتر"، قبل أن تستدرك بالاسم الصحيح لمراسل القناة في طرابلس وهو الزميل "احمد خليفة".

وعلقت غادة قائلة : "بين المراسل أحمد خليفة، واللواء خليفة حفتر، وفي المحصّلة حمى الله المدنيين في ليبيا من بطش القصف العشوائي لقوات حفتر".