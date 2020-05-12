ورد الآن : الجيش الوطني يسيطر على معسكر كامل في أبين ويكبد الانتقالي خسائر فادحة (آخر التطورات)

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عدن - ياسمين التهامي - تمكن أبطال الجيش الوطني من السيطرة على معسكر تابع لمليشيات المجلس الانتقالي ، التابع للإمارات في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
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وأكد مصدر حكومي أن قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة سيطرت على معسكر “حيدرة السيدر” بعد مواجهات عنيفة مع قوات “مليشيات الانتقالي” في أبين، أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الانتقالي.
وفي المواجهات، أسرت قوات الجيش 15 عنصرا من مليشيات الانتقالي واغتنمت 10 أطقم عسكرية (دوريات مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة) وآلية عسكرية إماراتية كانت في حوزة الانتقالي.
وكانت قوات الجيش الوطني، التابع للشرعية المعترف بها دوليا، قد أمهلت مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات، 48ساعة لتسليم مدينة زنجبار سليما، مالم فستسيطر عليها بالقوة.
وكانت مصادر عسكرية، قد ذكرت لـ "بويمن" أن الجيش الوطني سيطر فجر الإثنين، على منطقة الشيخ سالم، بأبين، محرزا تقدما بحوالي 30كم من زنجبار، الذي لم يعد بينه وبينها سوى 10كم اليوم الثلاثاء.
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