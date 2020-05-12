شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الصحة العالمية تزف رسميًا بشرى سارة وجديدة بشأن كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن مقترحات أممية تعمل على إرسال سفن مجهّزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة كورونا، وتحديدا في محافظتي عدن والمكلا، وذلك بعد إعلانات رسمية بتفشي كورونا في عدة محافظات يمنية، على رأسها عدن.

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وأوضحت أن من بين المقترحات، إنشاء غرفة طوارئ لإدارة وتوزيع المساعدات والتدخلات المختلفة للمنظمة وتسهيل وصولها وتنسيق سبل احتواء الوباء.



جاء ذلك خلال، اتصال مرئي أجراه ممثل الصحة العالمية لدى اليمن، ألطاف موساني، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج.

وبحث الاتصال تطوير خطط الاستجابة، وحشد الموارد، وتغطية احتياجات النظام الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتطرق الطرفان، إلى مساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.



إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، عن ممثل المنظمة في اليمن، قوله إن 14 ألف عينة فحص إضافية، و 1100 من المحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، وصلت مؤخرًا إلى اليمن.