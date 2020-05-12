شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن يعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا بينها حالة وفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في خمس محافظات يمنية، بينها حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 65 حالة إصابة بكورونا بينها 10 حالات وفاة، في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت وأبين وشبوة والمهرة، منذ العاشر من إبريل وحتى اليوم، 12مايو. قد يهمك ايضاً: Advertisements الداخلية السعودية تعلن إجراءات حظر التجوال خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام العيد

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وبحسب تغريدات اللجنة في تويتر، تابعها "بويمن" فقد توزعت التسع الحالات الجديدة، في خمس محافظات، حيث وثقت اللجنة لأول مرة حالة إصابة في محافظة أبين وحالة وفاة في شبوة وحالة إصابة في المهرة، إضافة إلى أربع حالات إصابة في محافظة عدن، وحالتين في محافظة لحج

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