شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لمشكلة جفاف الفم في رمضان.. طريقة سهلة تنهي معاناتك للأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في رمضان، قد يصاب الفم بالجفاف، والذي يسبب رائحة كريهة للفم، وذلك نتيجة الصيام وعدم شرب الماء بالشكل الكافي.

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فما هي أسباب جفاف الفم في رمضان؟



أسباب جفاف الفم في رمضان، نوردها لكم متابعي "بويمن" كما يلي:

1- تناول العقاقير المسكنة للألم وأنواع أخرى من الأدوية في الفترة بين الإفطار والسحور.



2- التقدم في العمر حيث أن كبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم في رمضان.



3- التدخين بعد السحور.



4- التعرض إلى أشعة الشمس خلال النهار في رمضان.



5- عدم تنظيف الفم وتفريش الأسنان بشكل جيد قبل النوم.

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والآن نتعرف سويًا على نصائح للتخلص من جفاف الفم في رمضان الفضيل:



1- احرص على تناول كمية كبيرة من الماء والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور بشكل منتظم.

2- لا تتناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، والتي تعتبر مدرة للبول مما يصيب الإنسان بالجفاف.



3- احرص على التقليل من تناول السكريات والأملاح الكثيرة.



5- ابتعد عن التدخين قبل أو بعد السحور.

6- نظف أسنانك قبل النوم باستخدام الفرشاة والمعجون.

7- استخدم غسول للفم قبل النوم فهو يساعد على ترطيب الفم والوقاية من الجفاف.

وإليك قائمة بالمشروبات التي تساعدك في التخلص من جفاف الفم:

1- الماء : تناول حوالي 8 أكواب بين الإفطار والسحور، وهذا لأن الماء له دور في زيادة إفرازات اللعاب مما يقي من الجفاف.

2- العرقسوس: يحتوي على البوتاسيوم والذي يساعد على الاحتفاظ بالماء مما يقلل من نسبة إصابة الجسم بالجفاف والتعرض إلى جفاف الفم.

3- عصير الموز: يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومنها البوتاسيوم، مما يساعد على التقليل من الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

4- عصير العنب: يحتوي على حمض الألفا هيدروكسي والذي يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم والفم والوقاية من الجفاف، ويقلل من مشكلات الجهاز الهضمي خلال صيام رمضان.

5- اللبن: يمد الجسم بالكالسيوم وفيتامين د، بالإضافة إلى احتوائه على حمض اللبنيك مما يساعد على الوقاية من جفاف الفم.