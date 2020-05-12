تفاصيل قرار منع التجول في السعودية خلال عيد الفطر 1441

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020، عن تفاصيل إجراءات منع التجول خلال العشر الأواخر من رمضان، وفي أيام عيد الفطر المبارك 1441.

وأوضحت وزارة الداخلية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الإجراءات الجديدة المُعلنة، تتعلق في الفترة من يوم الخميس الحادي والعشرين من رمضان، حتى الجمعة التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وأفادت الوزارة بأنه سيجري السماح بالنشاطات التجارية والاقتصادية التي استثنيت من القرارات الماضية، والواردة في القرار الملكي يوم الثاني من رمضان، مشددة على ضرورة التقيدم بالإجراءات الوقائية المُقرة.

وجاء ضمن قرارات وزارة الداخلية: استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة ثماني ساعات، مبينة أنها تبدأ من التاسعة صباحا وتختتم في الخامسة مساءً في المدن والمناطق كافة بالسعودية.

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مكة المكرمة تستثنى من القرار السابق، مستدركة : "لكن يجب التشديد على أهمية اتباع المواطنين وكل المقيمين، بتنفيذ الإجراءات الوقائية المعتمدة رسميا".

وقالت إن قرار حظر التجول بشكل كامل في مكة المكرمة سيتواصل في العشر الأواخر من رمضان، بالإضافة إلى وقف الخروج والدخول إلى الأماكن الصادرة بحقها قرارات عزل وقائية.

وفي ما يتعلق بتفاصيل إجازة العيد 1441، فإنه سيتم حظر التجول كاملا طوال الليل والنهار، اعتبارا من الثلاثين من الشهر الفضيل، حتى الأربعاء الرابع من شهر شوال المقبل، أي فترة العيد.

تفاصيل قرار حظر التجول في السعودية خلال عيد الفطر 2020