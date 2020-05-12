مواعيد إجازة عيد الفطر 1441 - 2020 القطاع الخاص والعام في السعودية

حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، يوم الثلاثاء 12 مايو 2020، مواعيد إجازة عيد الفطر 1441 في القطاع العام والخاص بمدن ومناطق السعودية، في وقت تقرر فرض حظر شامل اعتبارا من 1 شوال.

وقالت وزارة الموارد البشرية في تصريح صحفي إن موعد بداية إجازة عيد الفطر 1441 في السعودية، يكون يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر رمضان الفضيل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجازة عيد الفطر 2020 بالنسبة لموظفي القطاع العام سوف تنتهي يوم الأحد الثامن من شهر شوال، ثم عودة الموظفي إلى العمل، وفق ضوابط ومعايير ستُعلن لاحقا.

وذكرت وزارة الموارد البشرية أن إجازة عيد الفطر 1441 للقطاع الخاص السعودي، ستكون هذه السنة، أربعة أيام متتالية، مؤكدة أنها تأتي في إطار نظام العمل المعمول به حاليا.

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وبينت أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثين من الشهر الفضيل، مشددة على حق العاملين في الحصول على أجر مقابل الإجازات الرسمية في الأعياد وأي مناسبة أخرى.

وفي وقت سابق مساء اليوم، نشرت وزارة الداخلية السعودية، عددا من القرارات المرتبطة بطبيعة الحركة والتنقل خلال آخر عشرة أيام في شهر رمضان، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر.

ووفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، فإنه من المتوقع بدء اليوم الأول من عيد الفطر، يوم 24 مايو، الأمر الذي أفادت به العديد من مراكز الفلك والعلوم الفضائية خلال الأيام الماضية.