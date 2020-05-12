عبر "بلدي".. إنجاز 50 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا

أنجزت منظومة القطاع البلدي (50438) معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا عبر بوابة «بلدي» خلال شهر إبريل الماضي، شملت (45000) رخصة تجارية، و(5438) رخصة إنشائية، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن تقديم تلك الخدمات في إطار المبادرات والإجراءات التي تتخذها لتعزيز جهود المملكة، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وضمن توجهها للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها لكافة المستفيدين في مختلف المناطق حيث توفر على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب للأمانات أو البلديات للمتابعة، ما يسهم في الحد من التجمعات.

وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها أنهت خلال الشهر الماضي إجراءات (45) ألف رخصة تجارية، ما بين إصدار جديد، تجديد، نقل ملكية، تعديل رخصة، وإلغاء رخصة تجارية، كما أنجزت الأمانات (5438) معاملة للرخص الإنشائية توزعت ما بين إصدار رخصة بناء جديد، وتجديد رخصة بناء، نقل ملكية، إضافة وتعديل مكونات بناء، تصحيح وضع مبنى قائم، إصدار رخصة تسوير، رخصة إتمام بناء، رخصة ترميم بناء، رخصة هدم، ومعاملات تسوية قطعة أرض.

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وأكدت الوزارة أنها تسعى عبر المركز البلدي للتحول الرقمي إلى ريادة الخدمات الرقمية بتهيئة بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم بأتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية والمساندة، واستخدام تقنيات حديثة، فضلًا عن توفير، وتطوير منصات، وخدمات رقمية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وآمنة للعملاء في القطاع البلدي.

وتابعت الوزارة، أنّ منصة "بلدي"، أسهمت في تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلّت للمستفيدين إجراء الخدمات إلكترونيًّا، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث أطلقت في وقت سابق خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي" على عدة مراحل؛ حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة، على أن يتم تعميمها مستقبلًا على بقية مناطق المملكة.

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