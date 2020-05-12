رئيس ديوان المظالم يقرر استئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد

أصدر الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غد الأربعاء.

ويأتي هذا القرار لإتمام منهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاض إلكتروني متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكترونيّ على نحو متميز يجعل الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، تزامنًا مع توجيهات القيادة الحكيمة؛ حيث المحافظة على الصحة العامة، عبر عدد من الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد.

وتم الإعداد للخطة بكل التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة؛ بإجراء جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من قبل متخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات، وفرق عمل موسعة تم تزويدها بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية، مع الإعداد لخطط ودراسات تفصيلية، تبلورت نتائجها في خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي عن بعد، مع تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء التنفيذ وانطلاق المرحلة الجديدة في منظومة التقاضي الإلكتروني.

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وأوكل خالد بن محمد اليوسف مهامّ الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني إلى نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، كما تضمن القرار آلية متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يطرأ ويستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ وبما يضمن جودة المخرجات.

الجدير بالذكر أن مجلس القضاء الإداري أصدر قراره في وقت سابق الأسبوع الماضي بالموافقة على إتمام الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية إلكترونيًّا.

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