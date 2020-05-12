التأمينات الاجتماعية تمدد إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات

استشعارًا للظروف المالية للقطاع الخاص..

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة عن شهر إبربل من العام الجاري. وأكدت المؤسسة عبر تويتر، أن ذلك يأتي استشعارًا للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيًا للتخفيف على المنشآت، مشيرة إلى أنه سيم استئناف غرامات التأخير اعتبارًا من 16 يونيو القادم، وجددت المؤسسة التذكير بأنها أعلنت مسبقًا للإعفاء من غرامات التأخير عن شهري فبراير ومارس. اقرأ ايضا : تعرَّف على آلية ومواعيد طلب تعويض العاملين السعوديين من التأمينات الاجتماعية

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