وزارة الموارد البشرية: استثناءات منع التجول للقطاع الخاص "مشروطة"

أوضحت مسؤولية الجهات المشرفة على إصدار التصاريح..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجهات الحكومية ذات الصلة هي المعنية بإصدار تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للقطاع الخاص.
وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أنه بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية بخصوص نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.
جاء ذلك ردًّا من «الموارد البشرية»، على استفسار تلقّته من أحد متابعيها قال فيه، هل يمكن إصدار تصريح تنقل من موقع أجير لصاحب الشركة علمًا أنه غير مسجل في مكتب العمل ولكن هو المسجل في وزارة التجارة.
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