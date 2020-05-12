إثر إصابته بنوبة قلبية..

وافت المنية اليوم الثلاثاء المهند ماجد الحقيل نجل وزير الإسكان ماجد الحقيل، بعد إصابته بنوبة قلبية. ونعى كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الشاب مهند الحقيل، الذي يدرس بالمرحلة الثانوية، معربين عن خالص تعازيهم لوالده. يشار إلى المهند بن ماجد الحقيل قد كتب على حسابه في «تويتر»، في 22 يناير الماضي وصيته، واصفًا إياها بالأولى والأخيرة، قائلًا فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحدًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجل وزير الإسكان.. وتداول وصيته الأخيرة على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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