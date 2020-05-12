إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الحقيل يشرع بابًا جديدًا للمسؤولية الاجتماعية عبر منصة جود الإسكان

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التكامل والتكافل وتعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية؛ تأتي منصة جود الإسكان التي قدمها معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل لتشرع بابًا جديدًا لتقديم العون للمتعثرين والمحتاجين في قطاع الإسكان.

وتعد "جود الإسكان" حلقة وصل ذات موثوقية عالية بين أهل الخير ومستحقي الدعم السكني، وتتيح لأفراد المجتمع ومنظماته فرصة تقديم الدعم الخيري السكني لغير القادرين، وهي تهدف من وراء ذلك إلى رفع معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، وزيادة إسهام الأفراد والقطاع غير الربحي في المشاركة المجتمعية لتوفير المساكن الملائمة للأسر المحتاجة.

ومن أبرز خدماتها سداد الإيجار الواجب على الأسر غير القادرة على السداد بعد التحقق من حاجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة. كما توفر المنصة مسار "دعم توفير المسكن" بتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني إلى مستحقيه من خلال هذه المشاريع.

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وفي إطار توثيق احتياج الأسر المستفيدة تقوم الجهات المتعاونة مع "جود الإسكان" بتكليف باحث اجتماعي لزيارة الحالة وتوثيق الاحتياج ميدانيًّا، وتحديد نوع الاحتياج السكني والتوثيق في المنصة، ثم تسليم الوحدة السكنية للمستفيد، مع تقديم برامج تنموية لضمان تحسن حالة المستفيد ليتحول من مرحلة الاحتياج إلى درجة الكفاية من خلال مصفوفة من الممكنات والشراكات التنموية.

هذه المنجزات الملموسة على أرض الواقع، تعكس الجهود الدؤوبة المبذولة بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الإسكان لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة الوطنية التي تتزايد ثقة المجتمع بها يومًا بعد يوم.

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