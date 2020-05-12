بـ81 مليون ريال.. مبادرة الدعم التنموي بالرياض تقدّم مساعداتها لمليوني مستفيد

كشفت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا عن مشاركة أكثر من 115 جمعية و25 شركة في المساعدات الإغاثية والنقدية والطبية والغذائية والإرشادية التي قدمتها المبادرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لما يقارب مليوني مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها.

واشتملت المساعدات التي شارك بأعمالها الميدانية أكثر من 27 ألف متطوع على توزيع أكثر من 932 ألف وجبة وسلة تموينية وإفطار صائم، و60 طنًّا من التمور على المستفيدين.

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بينما وصلت المبالغ المصروفة على المساعدات الطبية إلى أكثر من 650 ألف ريال، وتسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ تجاوز المليوني ريال كما وصلت المبالغ المخصصة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق إلى أكثر من 9 ملايين ريال بالإضافة إلى المساعدة في شراء منزلين وإكمال بناء منزل في حين قدمت المبادرة برامج توعية وتدريب لما يقارب مليون ونصف المليون مستفيد ليتجاوز إجمالي الدعم 81 مليون ريال.

وقد قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. يوسف بن مسفر السيالي شكره وتقديره لرجال الأعمال والشركات المشغلة وبعض المؤسسات المجتمعية الأخرى التي إنضم اليها مؤخرًا المستشفى السعودي الألماني على دعمهم للمبادرة بوصفهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للدولة.

يُذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها الدكتور السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام.