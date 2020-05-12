الشثري: إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح من الأرز

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، إن إخراج زكاة الفطر «تمرًا»، أولى وأرجح من إخراجها كأرز؛ حيث ننعم في هذه البلاد بالنخل الذي تتنوع أصنافه ويوجد في جميع المناطق.

وأضاف «الشثري» لـ«الإخبارية»، إن الوارد في الأحاديث الصحيحة، أن النبي – صلي الله عليه وسلم – فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو قمح أو زبيب، مشيرًا إلى أنها تُجزئ بالتمر وذلك باتفاق أهل العلم وأكثرهم أجمعوا على تفضيل إخراجها من التمر، كما ورد عن الإمامين أحمد ومالك.

واستكمل عضو هيئة كبار العلماء، أن مَن قدرَ على إخراج زكاة الفطر من الأصناف المذكورة لا يجوز أن يعدل لأصناف أخرى؛ لذلك وصيتي للجميع أن يحرصوا على إخراج زكاة الفطر؛ من التمر ففيها إعانة للمزارع وآثار جميلة، لافتًا إلى جواز أن يُوكل الإنسان من يثق فيه من الجمعيات الخيرية التي تخرج زكاة الفطر وهي تحت رعاية الجهات الرسمية، لإيصال هذه الزكاة قبل يوم العيد، ويجوز التوكيل بالهاتف أو الدخول لمواقع هذه الجمعيات بالتواصل المباشر وتبرأ ذمة الإنسان بذلك.

اقرأ أيضًا: