بـ15 مليون ريال.. «فُرجت» تسدد 1110 فواتير لأصحاب قضايا مالية

قال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، إن خدمة «فرجت» سددت فواتير بقيمة 1110 فواتير بمبلغ 15.150.062 ريالًا، منذ انطلاقها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم.

وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطن وللمقيم الراغب في التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية، مشددًا على أن خبر التطبيق (المزيف) المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي قديم، وتم إصدار بيان في حينه، وأنه لا يوجد تطبيق خاص للإصدار الأول أو الثاني.

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