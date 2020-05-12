الأرصاد تتوقع «طقس الأربعاء»: رياح مثيرة للغبار على 9 مناطق

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير..
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، فضلًا عن تكون سحب رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.
وأشارت الهيئة (في بيان) عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 إلى 40 كم/ ساعة، وحالة الحر متوسط الموج إلى مائج.
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