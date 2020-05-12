صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الرابع من عمرهم، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 4548 شريحة لعددٍ من الشركات، و119 جهاز جوال و15 جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات. وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-ضبط 4548 شريحة اتصال بحوزة 3 بنجلاديشيين مسجلة بهويات أشخاص دون علمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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