- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إحصائيات جديدة بشأن كورونا.. تعافي 1,432,700 مصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إحصائيات جديدة بشأن كورونا.. تعافي 1,432,700 مصاب
سُجّلت رسميًّا أكثر من 4,188,040 إصابة بالفيروس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 286 ألفًا و122 شخصًا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 11.00 ت غ الثلاثاء استنادًا إلى مصادر رسمية.
وسُجّلت رسميًّا أكثر من 4,188,040 إصابة في 195 بلدًا ومنطقة، لكن لا تعكس الإحصاءات إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات؛ إذ إن دولًا عدة لا تجري فحوصًا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن عن تعافي 1,432,700 مصاب على الأقل.
وأحصت الولايات المتحدة أول وفاة مرتبطة بكورونا المستجد في مطلع فبراير هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات مع 80 ألفًا و684 وفاة من أصل 1,347,936 حالة.
وتعافى من الفيروس حتى اليوم الثلاثاء ما لا يقل عن 232,733 شخصًا.
وبعد الولايات المتحدة، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية، وتليها إيطاليا، وتأتي إسبانيا رابعةً ومن ثم فرنسا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إحصائيات جديدة بشأن كورونا.. تعافي 1,432,700 مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.