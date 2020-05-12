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إحصائيات جديدة بشأن كورونا.. تعافي 1,432,700 مصاب

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2020-05-12

إحصائيات جديدة بشأن كورونا.. تعافي 1,432,700 مصاب

سُجّلت رسميًّا أكثر من 4,188,040 إصابة بالفيروس

متابعات الخليج 365 - متابعة

أودى بحياة أكثر من 286 ألفًا و122 شخصًا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 11.00 ت غ الثلاثاء استنادًا إلى مصادر رسمية.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 4,188,040 إصابة في 195 بلدًا ومنطقة، لكن لا تعكس الإحصاءات إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات؛ إذ إن دولًا عدة لا تجري فحوصًا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن عن تعافي 1,432,700 مصاب على الأقل.

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وأحصت الولايات المتحدة أول وفاة مرتبطة بكورونا المستجد في مطلع فبراير هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات مع 80 ألفًا و684 وفاة من أصل 1,347,936 حالة.

وتعافى من الفيروس حتى اليوم الثلاثاء ما لا يقل عن 232,733 شخصًا.

وبعد الولايات المتحدة، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية، وتليها إيطاليا، وتأتي إسبانيا رابعةً ومن ثم فرنسا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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