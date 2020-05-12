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وفاة المهند نجل وزير الإسكان والبلديات ماجد الحقيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي إلى رحمة الله تعالى، المهند بن ماجد الحقيل، نجل وزير الإسكان وزير البلديات المكلف، ماجد الحقيل.
وكان المهنّد بن ماجد الحقيل كتب على حسابه في تويتر في 22 يناير الماضي وصيته واصفًا إياها بالأولى والأخيرة وجاء فيها: “الوصية الأولى والأخيرة: حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني، فالموت لا يستأذن أحدًا”
صحيفة “متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص العزاء للوزير الحقيل وأسرته وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون .تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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