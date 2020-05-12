لهذه الأسباب تؤلمك أسنانك عند تناول الحلويات

2020-05-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قد يشعر البعض بحدوث ألم في أسنانه بعد تناول الحلويات الرمضانية، وهي شكوى شائعة عند الكثير من أفراد المجتمع، وخصوصًا الأطفال.

وحول الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الألم يقول طبيب الامتياز في طب وجراحة الأسنان الدكتور فيصل سعود السيف لـ”متابعات الخليج 365“، السبب يكمن في حساسية الأسنان، ومن مسبباتها تفريش الأسنان بقوة وتناول الحلويات بكثرة مما يسبب ذبول في طبقة المينا، إذ إن تناول الحلويات بالذات النوع الذي يلتصق بالأسنان هو من اكبر أسباب الحساسية والتسوس، ويحدث ذلك بسبب إفرازات حامضية من البكتيريا التي تقطن على أسطح الأسنان ومن أبرزها وأهمها ستريبتوكوكاس ميوتانس.

وحول كيفية تفادي هذه المشكلة قال الدكتور السيف: بإمكاننا تفاديها بتغيير عادات تفريش الأسنان، وخصوصًا منذ الصغر لكيلا يعتاد الطفل على عادات خاطئة مثل تفريش بعض الأسنان بقوة بشكل أفقي وترك بعضها، فيستوجب على الناس تعليم أبنائهم طريقة التفريش الصحيحة ألا وهي تفريش الأسنان بشكل عامودي وتوجيه الفرشة بزاوية ٤٥ باتجاه الزاوية بين اللثة والسن بحيث تتخلخل شعيرات الفرشة في جيوب الأسنان المراد تفريشها، ولا بد أيضًا من تفريش الأسنان على فترات مختلفة، مرة في الصباح وأخرى في وسط النهار، ومرة قبل النوم، ويفضل استخدام معجون أسنان ضد الحساسية ويجب الأخذ في عين الاعتبار استخدام فرشة متوسطة الخشونة لتجنب حصول أي انحسار في مستوى اللثة، كما هو الحال في حين استخدام فرشة عالية الخشونة.

وبيّن أن عادة تناول الحلويات بشكل مستمر في آن واحد أهون من تناول نفس الكمية في فترات كثيرة متقطعة، إذ إن الخلل ليس في الكمية فحسب بل في تكرار أكل كميات قليلة على فترات مختلفة، لأن أكل الحلويات في فترات مختلفة يعرض الأسنان لخطر التسوس أكثر من مرة عوضًا عن تعريضها للخطر مرة واحدة في حين تناول كمية كبيرة في فترة واحدة.

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ويقدم الدكتور السيف نصيحتين وهي:

أولًا: تقليل فترات تناول الحلويات إلى فترة واحدة أو ما قرب منها على حسب المقدرة، وينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة في حين تناولها في أكثر من فترة.

ثانيًا: محاولة تخفيف كميات الحلويات لما فيها من ضرر على صحة الأسنان كما فيها من ضرر على صحة الجسم.

أما الإحساس بألم حساسيّة الأسنان فإنه بإمكاننا تخفيفها باستخدام المعاجين المضادة للحساسية كحل مؤقت إلى حين الحصول على مرهم الحساسية الذي يدهن على سطح الأسنان، مثل: gluma desensitizer، مما ثبت عنه من نتائج إيجابية كثيرة، ويجب اتباع التعليمات والإرشادات المكتوبة على كل منتج يستخدم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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