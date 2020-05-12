اللجان الفرعية بأمانة الرياض تتفقد مساكن 99 ألف عامل

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن اللجان الفرعية الـ١٦ المعنية بحصر مساكن العمالة والتحقق من ملاءمتها للاشتراطات الصحية، زارت مساكن ٩٩,٥٤١ عاملًا بمدينة الرياض، في الفترة من ٢٣ أبريل الماضي حتى ٦ مايو الجاري، للتأكد من حالتها ومدى تماشيها مع الإجراءات الوقائية المساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

Advertisements

وأبدت اللجان الفرعية التي تقودها أمانة منطقة الرياض، بمشاركة من إمارة منطقة الرياض والشرطة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية، عددًا من الملاحظات على المساكن، ووجهت المسؤولين عنها بسرعة المعالجة والتصحيح بما ينسجم مع اللوائح والتنظيمات المقررة في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

وتأتي جهود الأمانة متماشية مع التوجيهات الساعية إلى منع نشوء بؤر جديدة للفيروس في العاصمة، وحماية السكان من المخاطر التي قد تطالهم في حال تفشي الوباء لا سمح الله، مثمنة دور المواطنين والمقيمين في التبليغ عن المساكن المخالفة للاشتراطات الصحية عبر الهاتف الموحد ٩٤٠.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر