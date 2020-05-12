- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم اللجان الفرعية بأمانة الرياض تتفقد مساكن 99 ألف عامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اللجان الفرعية بأمانة الرياض تتفقد مساكن 99 ألف عامل
للتحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن اللجان الفرعية الـ١٦ المعنية بحصر مساكن العمالة والتحقق من ملاءمتها للاشتراطات الصحية، زارت مساكن ٩٩,٥٤١ عاملًا بمدينة الرياض، في الفترة من ٢٣ أبريل الماضي حتى ٦ مايو الجاري، للتأكد من حالتها ومدى تماشيها مع الإجراءات الوقائية المساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وأبدت اللجان الفرعية التي تقودها أمانة منطقة الرياض، بمشاركة من إمارة منطقة الرياض والشرطة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية، عددًا من الملاحظات على المساكن، ووجهت المسؤولين عنها بسرعة المعالجة والتصحيح بما ينسجم مع اللوائح والتنظيمات المقررة في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.
وتأتي جهود الأمانة متماشية مع التوجيهات الساعية إلى منع نشوء بؤر جديدة للفيروس في العاصمة، وحماية السكان من المخاطر التي قد تطالهم في حال تفشي الوباء لا سمح الله، مثمنة دور المواطنين والمقيمين في التبليغ عن المساكن المخالفة للاشتراطات الصحية عبر الهاتف الموحد ٩٤٠.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر اللجان الفرعية بأمانة الرياض تتفقد مساكن 99 ألف عامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.