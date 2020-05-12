الموت يفجع وزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:14 مساءً - ‏25 دقيقة مضت أخبار السعودية 72 زيارة

وافت المنية اليوم الثلاثاء نجل وزير الإسكان ماجد الحقيل، بعد إصابته بنوبة قلبية.

ونعى كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بينهم أمراء وإعلاميون، الشاب مهند الحقيل، الذي يدرس بالمرحلة الثانوية، معربين عن خالص تعازيهم لوالده.

من جانبهم، تداول مغردون تغريدة مؤثرة كان قد كتبها الفقيد قبل عدة أشهر، وقال فيها: “الوصية الأولى والاخيرة حين وفاتي، لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحدا”.