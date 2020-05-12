محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12 أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج. 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 Advertisements 09:31 PM قالت: 61 منها قادمة من الخارج.. وتعافي 10 حالات إضافية قالت: 61 منها قادمة من الخارج.. وتعافي 10 حالات إضافية أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 10 حالات إضافية، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج. ، "الصحة البحرينية": تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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