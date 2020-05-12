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أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 65 يشمل عشر وفيات.
ووفق رويترز قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.
وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.اليمن فيروس كورونا الجديد
اليمن.. إصابات جديدة بكورونا في 3 محافظاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12
أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 65 يشمل عشر وفيات.
ووفق رويترز قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.
وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:28 PM
تأكيد 4 حالات في عدن والإجمالي بالمدينة 39 إصابة
أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 65 يشمل عشر وفيات.
ووفق رويترز قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.
وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.
، اليمن.. إصابات جديدة بكورونا في 3 محافظات ،
المصدر : الخليج 365
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