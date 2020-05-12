- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير صحفية برتغالية نشرتها صحيفة "Abola" إن إدرة نادي النصر على وشك الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الحالي مايكون "31" عاماً.
وكان مايكون قد انضم للنصر في يناير من عام 2019 لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري حقق خلال تلك الفترة الفوز بلقب الدوري الاستثنائي مع الفريق ومن وقتها وهو يشارك بصورة أساسية.
وكانت تقارير تركية قد بينت في وقت سابق أن إدارة غلطة سراي تسعى للتخلص من عدد من محترفيها المعارين للخارج ومن بينهم البرازيلي مايكون.
وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود صفقة مقايضة بين النصر والنادي التركي تشمل شراء العالمي لعقد مايكون والمغربي يونس بلهندة مقابل التخلي عن النيجيري أحمد موسى قبل أن يخرج اللاعب ليشدد بأنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية من غلطة سراي.نادي النصر البرازيلي مايكون
صحيفة "برتغالية": "النصر" يقترب من شراء عقد مدافعه البرازيلي "مايكون"محمد السيّد الخليج 365 2020-05-12
قالت تقارير صحفية برتغالية نشرتها صحيفة "Abola" إن إدرة نادي النصر على وشك الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الحالي مايكون "31" عاماً.
وكان مايكون قد انضم للنصر في يناير من عام 2019 لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري حقق خلال تلك الفترة الفوز بلقب الدوري الاستثنائي مع الفريق ومن وقتها وهو يشارك بصورة أساسية.
وكانت تقارير تركية قد بينت في وقت سابق أن إدارة غلطة سراي تسعى للتخلص من عدد من محترفيها المعارين للخارج ومن بينهم البرازيلي مايكون.
وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود صفقة مقايضة بين النصر والنادي التركي تشمل شراء العالمي لعقد مايكون والمغربي يونس بلهندة مقابل التخلي عن النيجيري أحمد موسى قبل أن يخرج اللاعب ليشدد بأنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية من غلطة سراي.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:50 PM
قالت تقارير صحفية برتغالية نشرتها صحيفة "Abola" إن إدرة نادي النصر على وشك الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الحالي مايكون "31" عاماً.
وكان مايكون قد انضم للنصر في يناير من عام 2019 لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري حقق خلال تلك الفترة الفوز بلقب الدوري الاستثنائي مع الفريق ومن وقتها وهو يشارك بصورة أساسية.
وكانت تقارير تركية قد بينت في وقت سابق أن إدارة غلطة سراي تسعى للتخلص من عدد من محترفيها المعارين للخارج ومن بينهم البرازيلي مايكون.
وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود صفقة مقايضة بين النصر والنادي التركي تشمل شراء العالمي لعقد مايكون والمغربي يونس بلهندة مقابل التخلي عن النيجيري أحمد موسى قبل أن يخرج اللاعب ليشدد بأنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية من غلطة سراي.
، صحيفة "برتغالية": "النصر" يقترب من شراء عقد مدافعه البرازيلي "مايكون" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "برتغالية": "النصر" يقترب من شراء عقد مدافعه البرازيلي "مايكون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.