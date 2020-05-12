محمد بن مسعود - الدمام - مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:02 PM
للإعلان عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".
، مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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