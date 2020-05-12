محمد بن مسعود - الدمام - مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2020-05-12

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.

وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.

وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".