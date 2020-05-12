أيام عيد الفطر .. منع التجول الكامل وحظر التجمع واستمرار التباعد الاجتماعي

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت وزارة الداخلية عيد الفطر المبارك بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى استمرار التباعد الاجتماعي ومنع التجول خلال العيد حتى لا يحدث نوع من التراخي والاستهتار بالتدابير الاحترازية التي طبقتها المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وقررت الداخلية منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة خلال الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية.

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كما أكدت الداخلية على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمّعات، التي أصدرتها وزارة الداخلية في 14 رمضان 1441 هجرية الموافق 7 مايو 2020 ميلادية، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

يذكر أنه خلال الفترة من 21 وحتى 29 رمضان الجاري تم السماح باستمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2 رمضان 1441 هجرية الموافق 25 أبريل 2020 ميلادية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

كما تقرر استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت اليوم مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص حيث ستكون للقطاع العام اعتبارًا من نهاية دوام يوم 21 رمضان الجاري أما العودة فستكون يوم 8 شوال المقبل، أما بالنسبة للقطاع الخاص فستكون إجازة عيد الفطر في اليوم التالي ليوم 29 رمضان ولمدة 4 أيام.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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