الداخلية : استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عدم تغيير الوضع في مكة المكرمة، فيما يخص عدم السماح بالتجول حيث تقرر استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة.

وكشفت الداخلية عن تفاصيل الإجراءات المطبقة في السعودية حتى 30 رمضان، وكذلك خلال الفترة من 30 رمضان وحتى الرابع من شوال المقبل.

وكانت الداخلية أعلنت أنه خلال الفترة من بداية يوم الخميس 21 رمضان 1441 هجرية الموافق 14 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان 1441 هجرية الموافق 22 مايو 2020 ميلادية، فقد تقرر استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

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كما تقرر استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة، وكذلك استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

كذلك قررت الداخلية استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2 رمضان 1441 هجرية الموافق 25 أبريل 2020 ميلادية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

أما فيما يخص الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية فقد تقرر ما يلي:

منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة. التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمّعات، التي أصدرتها وزارة الداخلية في 14 رمضان 1441 هجرية الموافق 7 مايو 2020 ميلادية، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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