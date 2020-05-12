2020-05-12

منع التجول الكامل في السعودية من 30 رمضان حتى 4 شوال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية فرض منع التجول الكامل في السعودية خلال الفترة من 30 رمضان الحالي وحتى الرابع من شوال المقبل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إنه فيما يخص الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية تقرر ما يلي:

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منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة. التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمّعات، التي أصدرتها وزارة الداخلية في 14 رمضان 1441 هجرية الموافق 7 مايو 2020 ميلادية، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وكانت الداخلية قد أعلنت استمرار الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك حيث تقرر ما يلي:

استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2 رمضان 1441 هجرية الموافق 25 أبريل 2020 ميلادية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة. استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة. استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة. استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

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