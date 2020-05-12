السعودية | السعودية.. إصابة 4 أسر بفيروس كورونا بعد إفطار جماعي

شكرا لقرائتكم السعودية.. إصابة 4 أسر بفيروس كورونا بعد إفطار جماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، بضرورة الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي حيث كشف عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة من التجمعات بكل أشكالها، نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل فيروس كورونا المستجد، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.

وكشف العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي، أنه قبل أسبوعين التقت 4 أسر وهم من الجيران لتناول وجبة الإفطار سوياً، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بفيروس كوفيد 19.

Advertisements

وأكد أن الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، ولذا من الأجدى تفادي هذه الاجتماعات حفاظاً على حياة الأحبة والأصدقاء.

وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحافي إلى أن عدد الفحوص اليومي يتنامى بشكل متسارع، وهو يتجاوز اليوم 482 ألف فحص ويقترب من نصف مليون فحص.

كما كشف عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلن عن وفاة 9 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264.