، "المعاناة والموت".. خبير أميركي يحذّر من إعادة فتح الاقتصاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إذا فعلنا ذلك فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية: إنه يعتزم تحذير الأمة اليوم الثلاثاء بأن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعًا هو "المعاناة والموت".

وسيتحدث فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع لتقييم خطط إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق "سكاي نيوز" في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز، قال فاوتشي: إن رسالته الرئيسية ستتعلق بخطر محاولة فتح البلاد.

وأضاف: "إذا تخطّينا نقاط المبادئ التوجيهية وفتحنا أميركا مرة أخرى؛ فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد. هذا لن يؤدّي فقط لمعاناة وموت لا داعيَ لهما، لكن في الواقع سيعيقنا في سعينا للعودة إلى طبيعته".

بهذا سيكون فاوتشي على خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، الذي حثّ حكام الولايات مرارًا على رفع الإغلاق وأوامر البقاء في المنازل.

يشار إلى أن أميركا سجلت إلى حدود اليوم أكثر من مليون و385 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أزيد من 81 ألف حالة وفاة.