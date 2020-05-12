- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت شركة "أرامكو السعودية" أنها نجحت في اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي، أحدهما مكمن للنفط والغاز والآخر مكمن نفطي.
وبحسب بيان للشركة، فقد أشارت إلى اكتشاف في الجزء الشمالي الغربي من المملكة مكمن نفط وغاز، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى.
ووفق ما نقلته الاقتصادية كانت "أرامكو السعودية" قد اكتشفت خلال العام الماضي 2019، حقلين ومكمنين للنفط، فيما تم حفر 7 آبار تحديد ناجحة، فيما يخص التنقيب للغاز فقد اكتشفت أيضاً خلال العام الماضي حقل غاز بري و5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.أرامكو أرامكو السعودية
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 08:41 PM
قالت الشركة: أحدهما مكمن للنفط والغاز والآخر مكمن نفطي
أكدت شركة "أرامكو السعودية" أنها نجحت في اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي، أحدهما مكمن للنفط والغاز والآخر مكمن نفطي.
وبحسب بيان للشركة، فقد أشارت إلى اكتشاف في الجزء الشمالي الغربي من المملكة مكمن نفط وغاز، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى.
ووفق ما نقلته الاقتصادية كانت "أرامكو السعودية" قد اكتشفت خلال العام الماضي 2019، حقلين ومكمنين للنفط، فيما تم حفر 7 آبار تحديد ناجحة، فيما يخص التنقيب للغاز فقد اكتشفت أيضاً خلال العام الماضي حقل غاز بري و5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.
، أرامكو تعلن اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول 2020 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.