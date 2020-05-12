- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وجرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طناً للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5,400 فرد في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 21,008 سلة غذائية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باكستان
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 08:38 PM
في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للاشقاء خلال رمضان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وجرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طناً للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5,400 فرد في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 21,008 سلة غذائية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.
، لليوم الـ18.. إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الـ18.. إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.