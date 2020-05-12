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محمد بن مسعود - الدمام - تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بشأن الإجراءات الاحترازية والذي أُعلن عنها اليوم ، تحديد فترات منع التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي تكثر فيها عادة التجمعات التي تعتبر من أهم مسببات انتشار العدوى.
ونص الامر الكريم على منع التجول طوال اليوم في كافة مدن ومناطق المملكة من تاريخ 30 رمضان الى 4 شوال.
وتاتي هذه القرارات استمراراً للقرارات السابقة التي تأتي انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 08:21 PM
تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بشأن الإجراءات الاحترازية والذي أُعلن عنها اليوم ، تحديد فترات منع التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي تكثر فيها عادة التجمعات التي تعتبر من أهم مسببات انتشار العدوى.
ونص الامر الكريم على منع التجول طوال اليوم في كافة مدن ومناطق المملكة من تاريخ 30 رمضان الى 4 شوال.
وتاتي هذه القرارات استمراراً للقرارات السابقة التي تأتي انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
، خلال أيام العيد.. منع التجول طوال اليوم في كل المدن من 30 رمضان إلى 4 شوال ،
المصدر : الخليج 365
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