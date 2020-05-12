، للتفوق على زووم.. واتساب في طريقه نحو تحديث مكالمات الفيديو لـ50 شخصاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقوم فيسبوك الآن باختبار طريقة لزيادة مزاياه خلال الإصدار التجريبي من التطبيق

من المنتظر أن يتيح تطبيق واتساب قريباً للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصاً في وقت واحد، ولن تخضع المكالمات لحدود زمنية على عكس المنافس الشعبي Zoom، فحتى وقت قريب، كان من الممكن فقط إجراء مكالمات فيديو واتساب جماعية مع أربعة أشخاص، لكن حديثاً وسع هذا الحد إلى ثمانية أشخاص في وقت واحد.

وبحسب موقع the sun البريطاني، فيقوم فيسبوك الآن الذي يمتلك واتساب، باختبار طريقة لزيادة مزاياه، حيث اكتشف القائمين على موقع WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، والأهم من ذلك، أن مكالمة الفيديو تعمل بالفعل من خلال غرف ماسنجر الجديدة على فيس بوك.

وقال فيس بوك إنه يأمل في أن تعمل غرف ماسنجر عبر تطبيق ماسنجر وواتساب وانستجرام في المستقبل، وقد تم إطلاق غرف ماسنجر الشهر الماضي، وهي محاولة واضحة لمنافسة Zoom وMicrosoft Skype وApple FaceTime وGoogle Meet - وكلها شهدت زيادة شعبية في الآونة الأخيرة.

ووفق ما نقلته اليوم السابع قد ظهرت صور مسربة من اختبار تجريه واتساب على نسخة الويب الخاصة بها وكذلك تطبيق الأندرويد، حيث هناك أيقونة يمكن من خلالها إجراء المكالمة عبر خدمة Rooms. حيث ظهرت في نسخة الويب من واتساب أيقونة جديدة بالضغط عليها تظهر رسالة منبثقة تخبر المستخدم بأنه سيتم إعادة توجيهه إلى Rooms ليتم إنشاء غرفة دردشة جديدة تختلف عن واتساب ليس فقط بعدد المشاركين، بل أنها ليست مشفرة أيضاً بنفس الحماية.

حيث يمكن إنشاء الغرف مباشرة داخل ماسنجر أو فيسبوك أيضاً، وهي مجانية تماماً للاستضافة، ويمكن لما يصل إلى 50 شخصاً أن يكونوا في غرفة المراسلة مرة واحدة، وعلى عكس بعض خدمات مكالمات الفيديو، ليس هناك حد زمني لغرفة المراسلة، ويمكنك بدء ومشاركة الغرف على فيس بوك من خلال آخر الأخبار، وكذلك المجموعات والأحداث.

لكن ليس من الواضح متى ستتم إضافة دعم غرف ماسنجر إلى نسخة الإصدار العامة من واتس آب، ومع ذلك، من المحتمل أن يقوم فيس بوك بإخراج الميزة عاجلاً وليس آجلاً بسبب الطلب الهائل على مكالمات الفيديو في الوقت الحالي.تطبيق واتساب