شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا " يوضح كيفية تعديل مقر السكن عبر المنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" أنه يمكن من خلال صفحة "حسابي" تعديل مقر السكن مرة واحدة شهرياً.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن فيه " كيف يتم تعديل مكان السكن من الرغم ان مقر عملي في حال عمل التعديل ظهرت رساله مضمونها بأن التعديل من منصة توكلنا ارجوا الافاده كيف يتم التعديل من منصة توكلنا وشكرا".

ورد التطبيق قائلا : تطبيق "توكلنا" يسمح من خلال صفحة "حسابي" بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهرياً حيث لا يسمح بالتعديل الى بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق نتمنى لك دوام الصحة والعافية".