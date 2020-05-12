بالفيديو.. بيش بعد تطبيق منع التجول الكلي

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الرياض - علي القحطاني - بيش (صدى): وثّق مقطع فيديو، لقطات من محافظة بيش جنوب غرب المملكة بعد صدور قرار منع التجول الكلي اليوم الثلاثاء فيها. وثّق مقطع فيديو، لقطات من محافظة بيش جنوب غرب المملكة بعد صدور قرار منع التجول الكلي اليوم الثلاثاء فيها. وأوضح الفيديو، مباشرة رجال الأمن لتطبيق منع التجول، والتحقق من تصاريح التنقل للمواطنين والمقيمين. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عن تطبيق قرار منع التجول في بيش لمدة 24 ساعة.

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