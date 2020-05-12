شكرا لمتابعة خبر عن أبها برائحة «الجاكرندا» رسم ملامحها ولي العهد منذ عامين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

سيطرت رائحة أشجار الجاكرندا على أنحاء أبها الأيام الماضية؛ حيث ظهرت في لوحة طبيعية بديعة ومظهر خلاب.

وكان الأمير محمد بن سلمان؛ سمو ولي العهد، رسم ملامح البيئة التي تسعى المملكة إلى خلقها على أراضيها؛ حيث لفت إلى أن المملكة تعمل على خلق بيئة منسقة برائحة زكية في عام 2018 وهو ما بدأ في التحقق على أرض الواقع.

وزينت شجرة الجاكرندا برائحتها الزكية شوارع أبها وعسير؛ حيث فاجأت المواطنين بعد أن تفتخت أزهارها مؤخرًا.

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