شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الأطفال يحملون فيروس كورونا دون أعراض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك أبحاث علمية أثبتت أن كثير من الأطفال يحملون فيروس كورونا دون ظهور الأعراض.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة " العربية " ، إذ قال " احنا شوفنا أطفال عندهم أعراض لمدة يوم أو يومين لكن تختفي بعدها، وهناك الكثير منهم يحملون الفيروس ولا يصابون به " .