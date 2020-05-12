شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الأطفال يحملون فيروس كورونا دون أعراض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك أبحاث علمية أثبتت أن كثير من الأطفال يحملون فيروس كورونا دون ظهور الأعراض.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة " العربية " ، إذ قال " احنا شوفنا أطفال عندهم أعراض لمدة يوم أو يومين لكن تختفي بعدها، وهناك الكثير منهم يحملون الفيروس ولا يصابون به " .
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