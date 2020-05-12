شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للأمير سعود الكبير وهو يؤم الملك سعود وعدد من الأمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نشر الأمير سطام بن خالد ال سعود، اليوم الثلاثاء، صورة نادرة تجمع عدد من الأمراء والملك سعود.
وعلق " بن خالد" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا : الامير سعود الكبير وهو يؤم (من اليمين) الأمراء: فيصل بن تركي الأول، محمد بن سعود، الملك سعود، عبدالعزيز بن مساعد، سعود بن عبدالله، تركي الأحمد السديري .
وتابع :"اللهم اغفرلهم ورحمهم و جمعهم مع الشهداء والصالحين ".
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