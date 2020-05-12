شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للأمير سعود الكبير وهو يؤم الملك سعود وعدد من الأمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر الأمير سطام بن خالد ال سعود، اليوم الثلاثاء، صورة نادرة تجمع عدد من الأمراء والملك سعود.

وعلق " بن خالد" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا : الامير سعود الكبير وهو يؤم (من اليمين) الأمراء: فيصل بن تركي الأول، محمد بن سعود، الملك سعود، عبدالعزيز بن مساعد، سعود بن عبدالله، تركي الأحمد السديري .

وتابع :"اللهم اغفرلهم ورحمهم و جمعهم مع الشهداء والصالحين ".