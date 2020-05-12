شكرا لمتابعة خبر عن فيديو قديم للأمير سلطان يتحدث فيه عن الشاتمين لبلدنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو قديم، حديث الأمير سلطان بن عبدالعزيز "رحمه الله" عن من يوجه شتائم لبلادنا.
وقال الأمير سلطان : " نحن نؤجر إذا شُتمنا، فنأخذ من أعمالهم الصالحة إن وجدت، فلا نعارض أبدًا من يشتم ما دام نحن مقتنعين بما نعمل في بلدنا " .
وأضاف: " ربما يكون هناك قصور إعلامي من جانبنا، فنحن مقتنعون أن الإعلام عن العمل الصالح دعايا والعربي يرفض الدعاية لنفسه " .
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