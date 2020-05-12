شكرا لمتابعة خبر عن فيديو قديم للأمير سلطان يتحدث فيه عن الشاتمين لبلدنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم، حديث الأمير سلطان بن عبدالعزيز "رحمه الله" عن من يوجه شتائم لبلادنا.

وقال الأمير سلطان : " نحن نؤجر إذا شُتمنا، فنأخذ من أعمالهم الصالحة إن وجدت، فلا نعارض أبدًا من يشتم ما دام نحن مقتنعين بما نعمل في بلدنا " .

وأضاف: " ربما يكون هناك قصور إعلامي من جانبنا، فنحن مقتنعون أن الإعلام عن العمل الصالح دعايا والعربي يرفض الدعاية لنفسه " .