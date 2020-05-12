شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة المرأة التى أنقذت عبدالله بن جنيدب من موت محقق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى عبدالله جنيدب، المهندس والأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز، قصة المرأة التي أنقذته من الموت المحقق بعد أن عجز الأطباء عن علاجه.

وقال، خلال استضافته في برنامج اللقاء المذاع على قناة MBC، إنه تعرض عندما كان صغيرًا لمرض في الرئة، بسبب نومه تحت المكيف الصحراوي بدون ملابس.

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وتابع : الأطباء فقدوا الأمل في علاجي، وتوقعوا قرب وفاتي، إلا أن زوجة والدي، وهى في نفس الوقت، ابنه عم والدي، أخذتني إلى المنزل، وكوتني بأربعة أماكن بجسمي أو خمسة، واحدة في الذراع، واثنين في الظهر، وأخرى في الرقبة والرأس".

وأكد أن بعد مرور أسبوع أو 10 أيام تعافى، وأخذ يمارس حياته بشكل طبيعي بدون أن يعاني من أى مرض.