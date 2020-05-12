شكرا لمتابعة خبر عن رد فعل غريب من الراحل أحمد السباعي بعد إلغاء عرضه المسرحي من قبل هيئة الأمر بالمعروف (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف نجل الراحل أحمد السباعي عن رد فعل والده الراحل بعد أن تم إلغاء أول عرض مسرحي له بمكة.

وقال نجل الراحل إن والده كان يشعر بالحزن خاصة أن الإلغاء تم قبل أيام من العرض وبعد الانتهاء من التدريب.

ولفت إلى أن والده قرر الذهاب إلى حجر صغيرة في منزله وأغلق على نفسه وظل يضحك بشكل هستيري، وبعد الانتهاء من الضحك شعر كأنه أمرًا لم يكن.

وعلى جانب أخر كشف نجل الراحل السبيعي أن والده كان حازم معهم، موضحًا أنهم كانو ينزعجون إذا طلب "المروحة"، كاشفًا أنه كان يستخدمها في ضربهم ولكن بشكل بسيط وبعقل دون أن يصيبهم بأذى لتعليمهم الصواب من الخطأ.