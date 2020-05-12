شاهد.. مقيمين يخالفون الإجراءات الاحترازية في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تُقدم المملكة إجراءات احترازية مكثفة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة في شهر رمضان المبارك.
ورصد مقطع فيديو، لا مبالاة من قبل بعض المقيمين في المدينة المنورة بإجراءات فيروس كورونا، والتي قد تنسف جهود المملكة.
وقال مراسل الإخبارية، إن التجمعات في إحدى الأسواق كانت كبيرة وذلك لأيام متتالية.
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