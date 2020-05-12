شاهد.. تجهيزات على أعلى مستوى في مستشفى ميداني مخصص لحالات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشف مقطع فيديو، التجهيزات في أحد المستشفيات الميدانية المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بمرضى فيروس كورون المستجد. كشف مقطع فيديو، التجهيزات في أحد المستشفيات الميدانية المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بمرضى فيروس كورون المستجد. وأوضح الفيديو، تجهيز المستشفى الواقع بالقرب من الأحياء المعزولة في مكة المكرمة، بجميع المعدات اللازمة لرعاية المصابين، ووحدة للعناية المركزة وصيدلية متكاملة. وصرّح المشرف العام على المستشفى الميداني بكدي البراء كاظم، بأن المستشفى تم إنشاءه في ثلاثة أيام، ويحتوي على ٩٦ سريراً للتنويم ، و٤ أسرة للعناية المركزة، ومختبر، وأشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، ويضم غرف عمليات مجهزة.

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