شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كواليس التوسعة الأضخم للمسجد الحرام يرويها المسؤول الأول عن تصميمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف المسؤول الأول عن تصاميم توسعة الحرم، المهندس عبدالله جنيدب، تفاصيل وكواليس التوسعة الأضخم للمسجد الحرام.
وقال جنيدب: " بعد 9 أشهر اعتبرت الوزارة أن مهمة الفريق انتهت، وتم حل الفريق، وذلك بعد انتهاء التصاميم الأولية لتوسعة الشامية، ورجعنا الجامعات ومنهم الدكاترة ".
وأضاف: " اشتغلت شهرين أو ثلاثة ودرست لطلابي، ثم جائتني مكالمة من رجل في مجموعة بن لادن ويطلبون أرجع كمسؤول عن التصماميم فرجعت وتم إعارتي للمجموعة، واستكملت التصاميم " .
وتابع: " بدأنا ندخل في التفاصيل، وأصبحت مسؤول عن التصاميم و95% من التصميم تكون في المرحلة الثانية، وأمامك خيار أن تدير عمل فيه آلاف المهندسين وتتعامل مع مكاتب هندسية وتديرها ولازم تنسق الأعمال " .
وأردف: " كلها عملية ماهي سهلة وكان ليا صلاحية أن التنفيذ في الموقع هل يرتقي للتصاميم أم لا، وكنت مسؤول عن الشامية والتوسعة الضحمة والجزء التصميمي في مشروع المطاف " .
وتابع: " تم إزالة التوسعة السعودية الأولى وإنشاء مبني جديد لتوسعة المطاف ونقلا لطاقة الاستيعابية من حوالي 40 ألف في الساعة إلى 107 ألف " .
واستطرد: " كانت هناك مشاريع خدمية أخرى تخدم المنطقة المركزية " .
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